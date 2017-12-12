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09:38  12 декабря 2017 1

Тюменский бизнесмен написал стихи о Сбербанке-монстре

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, робот, сбербанк, инновации, современные технологии, блокчейн, битва роботов, робот
Рынок недвижимости достанется Сбербанку?Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ильдар Хусаинов, руководитель федеральной риелторской компании «Этажи», разместил на своей странице в Facebook пост, в котором опубликовал стихи, посвященные Сбербанку:

Началось похождение монстра-Сбербанка

На риелторский рынок катком для асфальта.

И про Domclick волнения пошли,

Похоже, наш бизнес хотят подгрести!

Герман Греф намекает на каждом шагу,

Что рынок недвижимости достанется только ему!

Как написал директор «Этажей» в комментариях, в этих стихах он отразил мнение большинства риелторов, которые уверены, что Сбербанк зашел на риелторское поле лишь с одной целью — ликвидировать риелторский бизнес и стать монополистом в нем. «В последнее время все чаще можно слышать утверждение, что Сбербанк решил съесть риелтерский бизнес. И вот еще чуть-чуть — и будет выстроена на рынке модель, когда Domclick будет как Uber. И агентства недвижимости станут не нужны, все риелтеры будут подключаться к партнер-онлайну, и там будет все осуществляться», — написал Хусаинов в своем блоге.

Однако представитель тюменского риелторского бизнеса тут же уточнил, что не видит в действиях Сбербанка ничего предосудительного. «Я к „Сбербанку“ отношусь с большим уважением, считаю, что они делают все верно и любой бы на их месте, обладая такими ресурсами, может быть, действовал бы менее тактично. Герман Греф правильно говорил, что в будущем банки исчезнут, а банкинг останется. Поверьте, банкам сейчас сложнее, чем кому-либо — их бизнес-модель разлетается в клочья из-за того, что все пытаются влезть в их традиционный бизнес. Как много крупных агентств недвижимости закрылось за последний год? По-моему, ноль, а банков — предостаточно. И, на мой взгляд, вполне логично, что большую часть ипотечного банкинга будут делать агентства недвижимости», — уточнил руководитель «Этажей».

Наталья Двизова
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