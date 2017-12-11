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11 декабря 2017
10 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
22:58  11 декабря 2017 0

«Власть может закрыть СМИ по одному щелчку!» Е1 выиграл суд против главреда Nakanune.ru Татьяны Николаевой

Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
Низамов считает, что Николаева сводила счеты с E1 и пыталась закрыть конкурентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбургский портал E1 выиграл суд против редактора портала «Накануне.ру» Татьяны Николаевой— такое решение вынес сегодня Свердловский арбитражный суд. По его решению, несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Е1 признаны слова Николаевой «Львиная доля так называемых городских интернет-порталов, в том числе в Уральском федеральном округе, уже на сегодняшний день контролируется иностранными юридическими лицами. Это Е1», и «На сегодняшний день, я насколько знаю, даже те, кто имел свидетельства о СМИ среди этих городских порталов, от них отказались».

Комментируя «URA.RU» решение суда, Николаева заявила, что так и не поняла, чем руководствовалась при вынесении решения судья Олеся Бадамшина. «Мне надоел весь этот судебный бардак, и я абсолютно не понимаю, зачем он затеян, — добавила Николаева. — Юридически можно выиграть, но по сути-то иностранный контроль есть! Это даже не отрицалось. И что я тогда должна опровергать? Что опорочила их, заявив правду?»

Совет по информационной политике при полпреде президента РФ в УрФО Игоре Холманских. Екатеринбург, николаева татьяна
Николаева говорит, что не любит ходить по судам, но теперь вот приходится
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщила Николаева, она пока не знает, будет ли обжаловать сегодняшнее решение арбитража. «Не знаю, что с этим делать. Мне кажется, это пиар-ход то ли Низамова, то ли Е1, — говорит главред „Накануне.ру“. — Мне надо работать, у меня совершенно другая профессия — информировать людей. А судиться — это терять время. Я вообще никогда не хочу в суд сама, я не подаю в суд ни на какие СМИ и стараюсь этих судебных историй избегать. В данном случае это не моя воля — это затеяно противной стороной».

В свою очередь директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media (холдинг, в который входит Е1 и ряд других городских порталов в России) Ринат Низамов заявил «URA.RU», что этот судебный процесс был для его компании принципиальным.

Мастер-класс по приготовлению стейка к 8 марта. Екатеринбург, еда, низамов ринат
Для Низамова сегодня — радостный день: в суде — победа.
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Я думаю, это должно быть принципиально и для всего нашего журналистского цеха, — сказал он в интервью „URA.RU“. — Мне показалось удивительным и тревожным, когда руководитель крупного медиа, глава совета главных редакторов уральского региона считает, что можно так открыто сводить счеты с конкурентом. Лично я нисколько не сомневаюсь (и она говорила об этом на наших встречах в том же полпредстве), что ее удивляет рост популярности и количества рекламодателей у Е1».

Низамов считает, что с помощью выступления в полпредстве, Николаева пыталась добиться закрытия Е1. «Пользуясь своим статусом главы совета главных редакторов, пользуясь своей близостью к властью она на совете по информационной безопасности решила взять и уничтожить наш ресурс в своих интересах, — говорит экс-главред Е1.ru. — Мы сегодня знаем, что власть может закрыть СМИ по одному щелчку. И я думаю, что она просто-напросто решила этим воспользоваться, уничтожив наш ресурс таким доносом. Хотя все давно уже прекрасно знают, что мы зарегистрированы как средство массовой информации и что наша компания приведена в соответствие с законом (20% участия иностранного капитала)».

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Ринат Низамов посмеялся над фотографией, которую принесли в суд представители Николаевой. «Самое веселое, что я увидел — это когда сегодня попросили прикрепить к делу фотографии из моего „Фэйсбука“ с моей недавней поездки в Нью-Йорк, когда я летал туда для участия в Нью-Йоркском марафоне, заходил в гости к нашим нью-йоркским коллегам в Hearst и выкладывал оттуда фотографии, — говорит Ринат. — И она новость об этом писала на „Накануне.ру“, мол, смотрите, еще он отрицает контроль иностранцев в своей работе! Очевидно, что они пытаются подколоть нас и свести с нами счеты».

Подводя итог, Низамов назвал сегодняшнее решение арбитражного суда прецедентом. «Те, кто захочет закрыть ресурс, не будет гнушаться никакими способами, приемчиками, и Николаева это показала, — сказал он. — И я рад, что есть те ресурсы, которые честны перед законом, не участвуют в политических игрищах и не дают подобным конъюнктурщиками спекулировать на нас».

Андрей Гусельников
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