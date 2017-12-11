За два дня в гостинице футбольным болельщикам, приехавшим в Екатеринбург на Чемпионат мира-2018, придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей. Как выяснилось, большинство отелей решили заработать на Мундиале необоснованно большие деньги.
За номер в отеле «ГринХаус» на Комсомольской в июне следующего года туристу придется заплатить 59 тысяч рублей за две ночи (20-22 июня). Еще больше цена в отеле, расположенном в переулке Университетском. Там ценник за проживание достигает 65 тысяч рублей. За две ночи в гостинице на Белореченской у туриста попросят 63 тысячи рублей. В обычные дни стоимость номера в сутки не превышает 2,5 тысячи рублей. Информация размещена на сайте по бронированию отелей booking.com
Однако уже сейчас забронировать номер в отеле на время футбольных матчей мирового первенства 2018 года становится проблематично. Как отмечает телеграм-канал Mash, за полгода до чемпионата, в столице Урала осталось всего 33 доступных варианта и среди них нет ни одного отеля уровня выше двух звезд. Из большинства оставшихся вариантов — квартиры, расположенные в 30-60 километрах от города.
Подобная ситуация наблюдается в Волгограде и Саранске. Так в Волгограде номер на 2 ночи на время проведения матча Нигерия-Исландия обойдется в сто тысяч рублей. При этом в гостиницах на вопрос «почему так дорого?» искренне недоумевают: «Ну так Чемпионат мира же».
На сам Чемпионат мира не распродано пока и 30 процентов билетов. Часть номеров отельеры собираются продавать с помощью дистрибьютера FIFA — компанию Match Accommodation, а также через пакетные туры компанией Match Hospitality.
Телеграм-канал отмечает, что сложившаяся ситуация может в итоге привести к повторению Чемпионата Европы-2012 в Польше и Украине, когда многие туристы прилетали в города только на один матч, а вечерним рейсом возвращались обратно.