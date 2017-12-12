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12 декабря 2017
11 декабря 2017
04:08  12 декабря 2017 0

Палеонтологи воссоздали самый страшный на Земле звук

То что услышали исследователи, не было похоже ни на один из современных звуков живой природыФото: Википедия

Самыми страшными звуками, когда-либо звучавшими на Земле, были те, которые издавали самые крупные хищники в истории планеты — тираннозавры. Как сообщили ученые Техасского университета (США), зловещий низкочастотный гул не похож на звуки современных хищников, и тем не менее вызывает у человека отвращение и ужас.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американские издания, палеонтологи при постановке эксперимента исходили из гипотезы, что динозавры не рычали, а издавали звуки, более похожие на голоса современных птиц или рептилий. В итоге за основу были взяты «голоса» большой выпи и китайского аллигатора. Кроме того, учитывались и размеры гигантского ящера древности.

«Все считают, что нужно обязательно зарычать, и только тогда будет действительно страшно, однако этот гул — самый страшный звук, который вы когда-либо услышите, — сообщила журналистам профессор Джулия Кларк. — Не знаю, есть ли у нас какой-либо глубокий адаптивный ответ на низкочастотные звуки, но я этому не удивлюсь».

Отметим, тираннозавры жили на Земле около 65 млн лет назад. По оценкам специалистов рост ящеров составлял порядка 10 м, а вес мог взрослого животного мог превышать 10 тонн. Ранее ученые выяснили, что клонирование динозавров невозможно.

Евгений Александров
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