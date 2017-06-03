07:05 03 июня 2017 0

Окаменелости древних ящеров не содержат биоматериала, пригодного для клонирования Фото: Pixabay

Последние надежды на то, что доисторические ящеры могут быть воскрешены с помощью генной инженерии, опровергнуты палеонтологами. Как показали исследования, в окаменелостях нет вещества пригодного для клонирования динозавров.

Все, что удалось обнаружить ученым Манчестерского университета, это коллаген, идентичный выделенному из костей страусов, биополимеры которых используются с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими биологическими видами, сообщает РИА «Новости». Таким образом, считают ученые, вырастить клон динозавра не представляется возможным.

Ранее палеонтологи, впервые выделившие коллаген из костей тираннозавра, заявили о сенсационности находки и грядущем «воскрешении» ящеров.