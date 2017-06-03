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03 июня 2017
02 июня 2017
07:05  03 июня 2017 0

Палеонтологи сделали вывод о невозможности клонирования динозавров

Окаменелости древних ящеров не содержат биоматериала, пригодного для клонированияФото: Pixabay

Последние надежды на то, что доисторические ящеры могут быть воскрешены с помощью генной инженерии, опровергнуты палеонтологами. Как показали исследования, в окаменелостях нет вещества пригодного для клонирования динозавров.

Все, что удалось обнаружить ученым Манчестерского университета, это коллаген, идентичный выделенному из костей страусов, биополимеры которых используются с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими биологическими видами, сообщает РИА «Новости». Таким образом, считают ученые, вырастить клон динозавра не представляется возможным.

Ранее палеонтологи, впервые выделившие коллаген из костей тираннозавра, заявили о сенсационности находки и грядущем «воскрешении» ящеров.

Евгений Александров
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