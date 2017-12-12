{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
11 декабря 2017
06:25  12 декабря 2017 0

На военных базах в Сирии построят дома для военнослужащих и членов их семей

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
На военной базе в Хмеймиме планируется оставить только многоцелевые вертолетыФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

После вывода основной части российских войск из Сирии инфраструктура военных баз в Тартусе и Хмеймиме будет развиваться. В частности, будут построены жилые дома для личного состава. Минобороны рассматривает возможность проживания там членов семей российских военнослужащих.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на российское оборонное ведомство, уже определено, что численность войсковой группировки сократится в Сирии почти втрое. Так, из трех батальонов военной полиции к весне в Сирии останется лишь один. Когда вывод основной части войск будет завершен, задачи военных полицейских останутся прежними — охрана российских баз, центров примирения и контроль за прекращением огня.

Кроме того, базы останутся прикрывать силы ПВО, береговой обороны и противодиверсионные подразделения. На авиабазе в Хмеймиме останутся лишь многоцелевые вертолеты Ми-8, которые будут решать в интересах российской группировки.

Напомним, накануне о выводе основной части войск, принимавших участие в освобождении Сирии от террористов, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Военную операцию Россия начала осенью 2015 года после официальной просьбы о помощи со стороны законного правительства Сирии. За два с небольшим года официальные потери Минобороны составили 40 человек убитыми.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров