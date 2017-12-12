06:25 12 декабря 2017 0

На военной базе в Хмеймиме планируется оставить только многоцелевые вертолеты Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

После вывода основной части российских войск из Сирии инфраструктура военных баз в Тартусе и Хмеймиме будет развиваться. В частности, будут построены жилые дома для личного состава. Минобороны рассматривает возможность проживания там членов семей российских военнослужащих.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на российское оборонное ведомство, уже определено, что численность войсковой группировки сократится в Сирии почти втрое. Так, из трех батальонов военной полиции к весне в Сирии останется лишь один. Когда вывод основной части войск будет завершен, задачи военных полицейских останутся прежними — охрана российских баз, центров примирения и контроль за прекращением огня.

Кроме того, базы останутся прикрывать силы ПВО, береговой обороны и противодиверсионные подразделения. На авиабазе в Хмеймиме останутся лишь многоцелевые вертолеты Ми-8, которые будут решать в интересах российской группировки.

Напомним, накануне о выводе основной части войск, принимавших участие в освобождении Сирии от террористов, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Военную операцию Россия начала осенью 2015 года после официальной просьбы о помощи со стороны законного правительства Сирии. За два с небольшим года официальные потери Минобороны составили 40 человек убитыми.