Путин обратился к главным спецам по границам России после выпада Трампа

География важна с точки зрения политики, заявил президент Владимир Путин

Президент Владимир Путин пообщался с главными специалистами по границам России после слов американского коллеги Дональда Трампа о том, что Москва якобы стремится к контролю над всей территорией Украины. На XVII съезде Русского географического общества (РГО) 23 октября Путин отметил, что география и политика тесно связаны. Как объяснили эксперты URA.RU, влияние России невозможно ограничить линиями, прочерченными на карте, оно куда шире и распространяется на ближайшие государства, многие из которых когда-то были частью большой страны. Украина, вся Украина, — не исключение.

Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском Дворце. Участники съезда переизбрали Сергея Шойгу на пост президента РГО. В начале заседания Путин заявил, что 2025 год для организации отмечен двумя знакомыми датами: 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и 180-летием со дня учреждения самого Русского географического общества. Заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями предшественников, подчеркнул Путин.

Патриотизм рождается из знаний об истории и географии страны, отметил Путин

«Главной целью учредителей географического общества в 1845 году было „собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли“. Эта цель актуальна и сегодня. Ведь патриотизм, чувство сопричастности судьбе Родины, ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории и географии, о культурном и природном наследии Отечества», — сказал Путин.

Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии, главным событием которого может стать закрепление новых карт страны. По его словам, география важна для России с политической точки зрения.

Слова Путина «границы России нигде не заканчиваются» стали лишь актуальнее

Примечательно, что в ноябре 2016 года на вручении премий РГО Путин использовал ставшую знаменитой фразу «границы России нигде не заканчиваются». Эти, хоть и шуточные, слова президента актуальны в нынешней нестабильной геополитической ситуации, уверены собеседники URA.RU.

Нынешнее мероприятие прошло на фоне объявления американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла» и решения Трампа перенести встречу с Путиным в Будапеште, инициатором которой выступал именно Вашингтон. Помимо этого американский лидер заявил, Россия якобы стремится к контролю над всей территорией Украины.

Украина не сможет отгородиться от Россией границами

Путин показал, что границы — это, конечно, важно, но влияние России выходит далеко за них, в том числе распространяется и на соседние государства, многие из которых когда-то были частью империи, считает экс-советник президента России Сергей Станкевич. Россия осуществляла волновую географическую экспансию, принося на новые территории свою цивилизацию и культуру, это закреплялось там столетиями, продолжил он. Украина — не исключение. Не зря Путину после выступления показали архивные карты Новороссии и прилегающих территорий времен Российской Империи.

“У России во все периоды истории были международно признанные границы, закрепленные правовыми актами, признанные самой Россией, — это один вид наших границ. Культурное, цивилизационное, геополитическое влияние выходит далеко за их пределы. Россию нельзя загнать в рамки важных, но линий на карте. Россия мыслит шире, а влияет еще шире”, — пояснил политолог.

Россия переосмысляет свое наследие, считает политолог

Многие поколения отважных российских людей перемещались по евразийскому континенту, открывали новые рубежи, доходили до Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого океанов — все это осваивалось географией как наукой, продолжил он. Есть и отрасли этой науки: экономическая и политическая географии, этим и занималось РГО. Сейчас другой исторический период, в котором России требуется переосмыслить все цивилизационно-культурное наследие, переуложить его в национальном сознании, в этом тоже важна географическая составляющая, добавил Станкевич.

РГО в прошлом — одно из имперских обществ, президент уделяет ему особое внимание, продолжая славную традицию, поделился мнением профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его мнению, изучение своей территории, ископаемых все еще остается важной функцией РГО, которая актуальна и в наши дни.

