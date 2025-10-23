Путин обратился к главным спецам по границам России после выпада Трампа
География важна с точки зрения политики, заявил президент Владимир Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Владимир Путин пообщался с главными специалистами по границам России после слов американского коллеги Дональда Трампа о том, что Москва якобы стремится к контролю над всей территорией Украины. На XVII съезде Русского географического общества (РГО) 23 октября Путин отметил, что география и политика тесно связаны. Как объяснили эксперты URA.RU, влияние России невозможно ограничить линиями, прочерченными на карте, оно куда шире и распространяется на ближайшие государства, многие из которых когда-то были частью большой страны. Украина, вся Украина, — не исключение.
Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском Дворце. Участники съезда переизбрали Сергея Шойгу на пост президента РГО. В начале заседания Путин заявил, что 2025 год для организации отмечен двумя знакомыми датами: 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и 180-летием со дня учреждения самого Русского географического общества. Заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями предшественников, подчеркнул Путин.
Патриотизм рождается из знаний об истории и географии страны, отметил Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
«Главной целью учредителей географического общества в 1845 году было „собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли“. Эта цель актуальна и сегодня. Ведь патриотизм, чувство сопричастности судьбе Родины, ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории и географии, о культурном и природном наследии Отечества», — сказал Путин.
Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии, главным событием которого может стать закрепление новых карт страны. По его словам, география важна для России с политической точки зрения.
Слова Путина «границы России нигде не заканчиваются» стали лишь актуальнее
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Примечательно, что в ноябре 2016 года на вручении премий РГО Путин использовал ставшую знаменитой фразу «границы России нигде не заканчиваются». Эти, хоть и шуточные, слова президента актуальны в нынешней нестабильной геополитической ситуации, уверены собеседники URA.RU.
Нынешнее мероприятие прошло на фоне объявления американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла» и решения Трампа перенести встречу с Путиным в Будапеште, инициатором которой выступал именно Вашингтон. Помимо этого американский лидер заявил, Россия якобы стремится к контролю над всей территорией Украины.
Украина не сможет отгородиться от Россией границами
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Путин показал, что границы — это, конечно, важно, но влияние России выходит далеко за них, в том числе распространяется и на соседние государства, многие из которых когда-то были частью империи, считает экс-советник президента России Сергей Станкевич. Россия осуществляла волновую географическую экспансию, принося на новые территории свою цивилизацию и культуру, это закреплялось там столетиями, продолжил он. Украина — не исключение. Не зря Путину после выступления показали архивные карты Новороссии и прилегающих территорий времен Российской Империи.
“У России во все периоды истории были международно признанные границы, закрепленные правовыми актами, признанные самой Россией, — это один вид наших границ. Культурное, цивилизационное, геополитическое влияние выходит далеко за их пределы. Россию нельзя загнать в рамки важных, но линий на карте. Россия мыслит шире, а влияет еще шире”, — пояснил политолог.
Россия переосмысляет свое наследие, считает политолог
Фото: Илья Московец © URA.RU
Многие поколения отважных российских людей перемещались по евразийскому континенту, открывали новые рубежи, доходили до Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого океанов — все это осваивалось географией как наукой, продолжил он. Есть и отрасли этой науки: экономическая и политическая географии, этим и занималось РГО. Сейчас другой исторический период, в котором России требуется переосмыслить все цивилизационно-культурное наследие, переуложить его в национальном сознании, в этом тоже важна географическая составляющая, добавил Станкевич.
РГО в прошлом — одно из имперских обществ, президент уделяет ему особое внимание, продолжая славную традицию, поделился мнением профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его мнению, изучение своей территории, ископаемых все еще остается важной функцией РГО, которая актуальна и в наши дни.
18 августа 1845 император Николай I утвердил временный Устав Русского географического общества. И уже в 1918 году при содействии РГО было создано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля — Географический институт, а в 1919 году — первый в России географический музей в Петрограде. Спустя 20 лет его ликвидировали. Путин поручил на съезде его восстановить, а на заседании Попечительского Совета РГО выразил надежду, что мэр Москвы Сергей Собянин поможет с новой территорией музея и поддержит идею строительства музея географии, который должен стать самым большим и многообразным в мире.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.