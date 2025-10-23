Трамп встретится с Си Цзиньпином на фоне переноса саммита с Путиным
Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею и встретится с Си Цзиньпином
Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
Президент США Дональд Трамп 24 октября начинает зарубежный визит в Малайзию, Японию и Республику Корея, а 30 октября проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.
«Трамп отправляется 24 октября в Малайзию, Японию и Республику Корея, проведет 30 октября встречу с Си Цзиньпином», — передает Белый дом. Визит американского лидера страны состоится на фоне активизации дипломатических контактов США в регионе. Встреча с китайским лидером станет ключевым событием этой поездки.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не считает необходимым проводить встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС из-за спорных решений Китая о введении экспортного контроля на редкоземельные элементы, что вызвало обеспокоенность у ряда стран. Изначально переговоры планировались на полях саммита в Южной Корее, однако теперь встреча состоится 30 октября в Китае в рамках расширенного зарубежного визита президента США.
