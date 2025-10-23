Трамп встретится с Си Цзиньпином на фоне переноса саммита с Путиным

Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею и встретится с Си Цзиньпином Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Президент США Дональд Трамп 24 октября начинает зарубежный визит в Малайзию, Японию и Республику Корея, а 30 октября проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

«Трамп отправляется 24 октября в Малайзию, Японию и Республику Корея, проведет 30 октября встречу с Си Цзиньпином», — передает Белый дом. Визит американского лидера страны состоится на фоне активизации дипломатических контактов США в регионе. Встреча с китайским лидером станет ключевым событием этой поездки.