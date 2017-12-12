Спортсмены «Облкоммунэнерго» приняли участие в двухдневных состязаниях первой Энергоспартакиады Свердловской области. В соревнованиях, проведенных под эгидой регионального министерства энергетики и приуроченных к профессиональному празднику, приняли участие команды предприятий ТЭК региона.
В этом году впервые соревнования прошли по 6 видам спорта, а главной площадкой спортивных поединков стал Дворец спорта УГМК. Команда «Облкоммунэнерго» взяла «серебро» в состязаниях по волейболу, а гиревики стали третьими.
«Впервые на нас такая ответственность — защищать честь компании сразу в стольких дисциплинах. „Серебро“ далось нам очень нелегко, но эта победа по-настоящему заслуженная. Удалось обойти двух серьезных соперников — команды МРСК Урала и СУГРЭС», — рассказал капитан команды волейболистов АО «Облкоммунэнерго», начальник управления материально-технического обеспечения и закупок Анатолий Онучин.
Всего в Энергоспартакиаде участвовали команды 10 предприятий ТЭК Свердловской области. Турнир также поставил своеобразный рекорд по числу охвата территорий «Облкоммунэнерго» — в Верхнюю Пышму приехали спортсмены из 9 филиалов предприятия. Самыми активными стали Нижний Тагил, Екатеринбург, Алапаевск и Кировград.