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12 декабря 2017
11 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:07  12 декабря 2017 0

Свердловские спортсмены-энергетики взяли «серебро» и «золото» на министерском турнире

Стела Облкоммунэнерго. Екатеринбург, облкоммунэнерго, окэнерго, стела
Спортсмены предприятия показали спортивную выправкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Спортсмены «Облкоммунэнерго» приняли участие в двухдневных состязаниях первой Энергоспартакиады Свердловской области. В соревнованиях, проведенных под эгидой регионального министерства энергетики и приуроченных к профессиональному празднику, приняли участие команды предприятий ТЭК региона.

В этом году впервые соревнования прошли по 6 видам спорта, а главной площадкой спортивных поединков стал Дворец спорта УГМК. Команда «Облкоммунэнерго» взяла «серебро» в состязаниях по волейболу, а гиревики стали третьими.

«Впервые на нас такая ответственность — защищать честь компании сразу в стольких дисциплинах. „Серебро“ далось нам очень нелегко, но эта победа по-настоящему заслуженная. Удалось обойти двух серьезных соперников — команды МРСК Урала и СУГРЭС», — рассказал капитан команды волейболистов АО «Облкоммунэнерго», начальник управления материально-технического обеспечения и закупок Анатолий Онучин.

Всего в Энергоспартакиаде участвовали команды 10 предприятий ТЭК Свердловской области. Турнир также поставил своеобразный рекорд по числу охвата территорий «Облкоммунэнерго» — в Верхнюю Пышму приехали спортсмены из 9 филиалов предприятия. Самыми активными стали Нижний Тагил, Екатеринбург, Алапаевск и Кировград.

Лев Истомин
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