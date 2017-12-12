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08 декабря 2017
10:39  12 декабря 2017 1

СКР Югры проверит данные об отказе медиков помочь ребенку, который задыхался. Поводом стала публикация «URA.RU»

Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Действиям врачей будет дана правовая оценкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление Югры проведет проверку информации об отказе в медицинской ребенку аллергику из ХМАО. Материал об этом опубликовало накануне «URA.RU».

Описанный случай, напомним, произошел в Когалыме. У девятилетнего мальчика произошел острый приступ аллергии. Когда мама привезла его в больницу, медики долго не приступали к оказанию помощи. Сначала ждали медсестру, потом выясняли точный диагноз, искали процедурный кабинет и лекарство. В итоге женщина увезла сына домой, куда пригласила знакомого врача из другой больницы. Он поставил укол, и мальчику стало легче.

По факту неоказания медицинской помощи ребенку в Когалымской больнице Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу поведет процессуальную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Действиям врачей будет дадут правовую оценку.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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