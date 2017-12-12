{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Концепция изменилась: за раз выбрать Путина и назвать Уральскую область не получится. Почему
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
11:15  12 декабря 2017 1

«Инопланетяне прилетели». В Тюмени пользователи соцсетей обсуждают снимки необычного явления. ФОТО

Пользователи соцсетей спорят, что за природное явление запечатлено на фотоФото: группа «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В ночь с 11 на 12 декабря в Тюмени сделаны фотографии природного явления, похожего на северное сияние. Пользователи соцсетей спорят, что же это такое.

В группе «ЧС Тюмень» выложены ночные фотографии с подписью «Северное сияние. Дом обороны 0:37». Многие сходятся во мнении, что на фотографиях нечто иное: «Это не северное сияние, лол. Это отсвет от фонарей»; «Не, это другое атмосферное явление»; «Больше на прожекторы похоже». Кто-то выдвигает более экзотические версии: «По-моему, инопланетяне прилетели за автором».

Некоторые высказываются более жестко и приземленно: «Это у тебя в мозгах твоих северное сияние, тараканы в твоей башке накурили».

Фото: группа «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Итогом обсуждения стал вывод, что сфотографировали все-таки «световые столбы». «Цимес в другом, человеку скоро тридцатчик стукнет, а до сих пор световые столбы от северного сияния не научился различать. Вроде эра интернета, везде можно посмотреть что к чему», — резюмирует комментатор.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров