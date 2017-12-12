В ночь с 11 на 12 декабря в Тюмени сделаны фотографии природного явления, похожего на северное сияние. Пользователи соцсетей спорят, что же это такое.
В группе «ЧС Тюмень» выложены ночные фотографии с подписью «Северное сияние. Дом обороны 0:37». Многие сходятся во мнении, что на фотографиях нечто иное: «Это не северное сияние, лол. Это отсвет от фонарей»; «Не, это другое атмосферное явление»; «Больше на прожекторы похоже». Кто-то выдвигает более экзотические версии: «По-моему, инопланетяне прилетели за автором».
Некоторые высказываются более жестко и приземленно: «Это у тебя в мозгах твоих северное сияние, тараканы в твоей башке накурили».
Итогом обсуждения стал вывод, что сфотографировали все-таки «световые столбы». «Цимес в другом, человеку скоро тридцатчик стукнет, а до сих пор световые столбы от северного сияния не научился различать. Вроде эра интернета, везде можно посмотреть что к чему», — резюмирует комментатор.