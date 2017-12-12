11:10 12 декабря 2017 0

Ольга и Валентин не хотят издаваться под разными обложками Фото группы «ВКонтакте» «Литсемья ИнгузАнВэ»

На прилавках магазинов России появилась книга, автором которой стала литсемья из Кургана — Ольга Ингуз и Валентин Андрюшин. Сборник стихов и рассказов супругов называется «МыШли» и рассказывает о близких семье местам: Кургане, Москве и норвежском Шпицбергене.

Ольга и Валентин познакомились и поженились в Кургане, а затем решили уехать жить в Москву. Как рассказала «URA.RU» Ольга, идея переезда у супругов зрела давно. «Мне всегда нравилось менять места. АнВэ (сокращение от имени и фамилии мужа — прим. ред.) родился и жил в Москве, ему хотелось вернуться на родину. Возможно, это не последняя точка: Россия — огромная страна, а планета еще больше», — поделилась собеседница. По ее словам, Курган для семьи — это приятные воспоминания и близкие люди, а также общий литературный наставник — Виктор Федорович Потанин.

Первая книга литсемьи из Кургана появилась на прилавках магазинов Фото группы «ВКонтакте» «Литсемья ИнгузАнВэ»

У семьи уже есть опыт в литературе: до книги были самиздатовские сборники «Одиночество» и «Эссеистика» — у АнВэ, «Глаза тюленя» — у Ольги. В 2015 году началась работа над «МыШлями», сборником эмоций, впечатлений, образов. В основе произведения — три места: Курган, Москва и архипелаг Шпицберген в Норвегии. «Я родилась в Кургане, АнВэ — в Москве, большую часть жизни мы оба прожили в Кургане. Из-за Шпицбергена произошло наше первое расставание с 2004 года — я работала переводчиком и гидом, он приезжал ко мне в гости. Все это — опыт».

Ольга и Валентин все делают вместе, из этого выросло и необычное авторство книги. «Мы делили и делим все пополам. Первыми читаем новые произведения друг друга. Слушаем, спорим, правим. АнВэ отвечает за литературоведческую часть — сюжет, логика, фабула. Я — за язык: запятые, сочетаемость, синтаксис. Вкусы у нас во многом похожи, но смотрим на вещи мы все равно по-разному. Именно поэтому никак нельзя издаваться под разными обложками — мы же семья», — заключает Ольга Ингуз.