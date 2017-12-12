На Урале УФАС вступилось за честь учителей, униженных рекламой

Житель Магнитогорска написал заявление в антимонопольную службу на рекламу танцевального бара в социальной сети. По мнению мужчины, она порочит честь и достоинство учителей.По итогам обращения антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Паблик танцбара meet.point разместил «ВКонтакте» рекламный баннер с подписью «Ты приготовил домашнее задание? Нет? Тогда наши училки оставят тебя после уроков! Лучшие go go и обворожительные BarGirls ждут тебя в эту ночь! Приходи, не пожалеешь!»
Управление челябинской антимонопольной службы запустило на своем сайте опрос с целью получения общественного мнения. Респондентам предложили высказать свое мнение о том, «является ли визуальная и текстовая информация в совокупности оскорбительной по отношению к профессии учителя». Значимое количество респондентов проголосовали в пользу данного утверждения, пояснили «URA.RU» в ведомстве.
Согласно закону о рекламе, не допускается использование непристойных образов, сравнений и выражений, «в том числе в отношении профессии». Теперь креативных представителей заведения ждет разбирательство и, возможно, штраф.