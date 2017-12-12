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12 декабря 2017
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10 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
11:36  12 декабря 2017 0

На Урале УФАС вступилось за честь учителей, униженных рекламой

Табличка ФАС. Челябинск, фас, федеральная антимонопольная служба
В ведомство обратился житель МагнитогорскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Магнитогорска написал заявление в антимонопольную службу на рекламу танцевального бара в социальной сети. По мнению мужчины, она порочит честь и достоинство учителей.По итогам обращения антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

Паблик танцбара meet.point разместил «ВКонтакте» рекламный баннер с подписью «Ты приготовил домашнее задание? Нет? Тогда наши училки оставят тебя после уроков! Лучшие go go и обворожительные BarGirls ждут тебя в эту ночь! Приходи, не пожалеешь!»

Управление челябинской антимонопольной службы запустило на своем сайте опрос с целью получения общественного мнения. Респондентам предложили высказать свое мнение о том, «является ли визуальная и текстовая информация в совокупности оскорбительной по отношению к профессии учителя». Значимое количество респондентов проголосовали в пользу данного утверждения, пояснили «URA.RU» в ведомстве.

Согласно закону о рекламе, не допускается использование непристойных образов, сравнений и выражений, «в том числе в отношении профессии». Теперь креативных представителей заведения ждет разбирательство и, возможно, штраф.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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