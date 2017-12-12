{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Концепция изменилась: за раз выбрать Путина и назвать Уральскую область не получится. Почему
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
11:53  12 декабря 2017 0

Комарова улетела в Москву на важный разговор с нефтяниками, энергетиками и губернаторами

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Глава Югры выступит экспертом на пленарном заседании форумаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова покинула регион и улетела в Москву для участия в конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес». Об этом 12 декабря «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей правительства ХМАО.

По информации департамента, одной из основных площадок форума станет пленарное заседание «Ценностная матрица 21 века: формула роста человеческого капитала и инновационной экономики». Спикерами площадки выступят генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук, председатель правления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В депсвязей добавили, что Наталья Комарова — совместно с губернаторами Ульяновской и Томской областей Сергеем Морозовым и Сергеем Жвачкиным, — выступит экспертом на пленарном заседании конгресса.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров