11:53 12 декабря 2017 0

Глава Югры выступит экспертом на пленарном заседании форума Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова покинула регион и улетела в Москву для участия в конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес». Об этом 12 декабря «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей правительства ХМАО.

По информации департамента, одной из основных площадок форума станет пленарное заседание «Ценностная матрица 21 века: формула роста человеческого капитала и инновационной экономики». Спикерами площадки выступят генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук, председатель правления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В депсвязей добавили, что Наталья Комарова — совместно с губернаторами Ульяновской и Томской областей Сергеем Морозовым и Сергеем Жвачкиным, — выступит экспертом на пленарном заседании конгресса.