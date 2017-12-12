12:30 12 декабря 2017 2

Данил Игумнов спас чужую жизнь, рискуя своей Фото: пресс-службе МЧС по Курганской области

17-летний Данил Игумнов из Курганской области получил оранжевый берет и медаль за мужество из рук главы МЧС России Владимира Пучкова. Поводом стал проявленный героизм при спасении утопающей женщины.

В середине апреля этого года девятиклассник Данил Игумнов с другом рыбачил на реке Боровлянка, впадающей в Миасс. Мимо них в сторону моста через Миасс, соединяющего села Первомайское и Шаламово, прошла женщина. Приятели последовали за ней, чтобы убедиться в ее безопасности — они знали, что в период паводка Миасс разливается и топит мост. Неожиданно женщина скрылась из виду, в следующую минуту подростки заметили ее в воде. Данил разделся и бросился выручать незнакомку. Несмотря на сильное течение и холодную воду, женщину удалось вытащить на берег. Там подросток оказал ей первую помощь. После подростки остановили проезжавший мимо автомобиль и доставили женщину в медицинский пункт.

На церемонии награждения в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Пучков отметил, что пока в России есть герои, у страны — прекрасное будущее. Отдельную благодарность глава МЧС выразил родителям отважных подростков.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе МЧС России по Курганской области, юных героев в Москве ждет обширная экскурсионная программа: они встретятся с учащимися Академии гражданской защиты МЧС России, посетят музей и обзорную площадку Останкинской башни. Также они побывают на Красной площади и в Третьяковской галерее.