В группе «Инцидент/Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают фото легкового кабриолета, груженого досками. Пользователи соцсетей соревнуются в названиях для этой фотографии.
Подписчики группы предлагают разные варианты: «Объявление: привезу доски. Дорого, прикольно»; «Грузотакси бич тариф»; «Олени»; «Суровые люди живут в Тюмени». Кто-то иронизирует: «Трудяга прет на объект… Дебилы жмотные живут. Денег на доставку жалко и на мойку. Зато доски возить ништяк».
Некоторые предполагают, что водитель «в карты проиграл или проспорил». Учитывая суровый тюменский климат, кто-то пишет, что «коньяк для сугреву, наверное, дороже обошёлся после такой поездки». Один из пользователей решил, что водитель, «наверное, еще в футболке сидит».
Ранее автомобильный концерн «УАЗ» выпустил новую версию внедорожника «Патриот» в виде кабриолета. Новый автомобиль будут использовать на военных парадах, а также для проведения торжественных церемоний. А в сентябре этого года студенты и аспиранты МГТУ имени Баумана представили первый российский двухместный кабриолет под названием «Крым».