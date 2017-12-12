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Главные новости Курганской области
13:32  12 декабря 2017 1

Курганский губернатор отправил подчиненных общаться с прессой

Комиссия по оплате труда. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин распорядился провести серию пресс-конференцийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В конце года все профильные ведомства правительства Курганской области отчитаются о своей работе перед журналистами. Распоряжение о проведении серии пресс-конференций отдал глава региона, Алексей Кокорин, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

Первая пресс-конференция пройдет в понедельник, 18 декабря. В ходе нее директор департамента образования и науки Наталья Бобкова расскажет об итогах работы в сфере образования и задачах на 2018 год.

Означает ли это, что сам губернатор откажется от традиционной итоговой пресс-конференции, пока неизвестно. Оперативно в пресс-службе главы региона на этот вопрос «URA.RU» ответа получить не удалось. По данным собственных источников агентства, мероприятие с участием первого лица региона могут перенести на январь 2018 года

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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