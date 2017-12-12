Курганский губернатор отправил подчиненных общаться с прессой

В конце года все профильные ведомства правительства Курганской области отчитаются о своей работе перед журналистами. Распоряжение о проведении серии пресс-конференций отдал глава региона, Алексей Кокорин, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.
Первая пресс-конференция пройдет в понедельник, 18 декабря. В ходе нее директор департамента образования и науки Наталья Бобкова расскажет об итогах работы в сфере образования и задачах на 2018 год.
Означает ли это, что сам губернатор откажется от традиционной итоговой пресс-конференции, пока неизвестно. Оперативно в пресс-службе главы региона на этот вопрос «URA.RU» ответа получить не удалось. По данным собственных источников агентства, мероприятие с участием первого лица региона могут перенести на январь 2018 года