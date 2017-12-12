Губернатор Прикамья Максим Решетников не планирует назначать председателя правительства. Об этом глава региона сообщил журналистам на пресс-конференции.
Журналисты поинтересовались у Решетникова планирует ли он и дальше возглавлять правительство Пермского края: при губернаторе Викторе Басаргине функции были разделены — премьером был Геннадий Тушнолобов. Аналогичной ситуация были и при губернаторе Олеге Чиркунове.
Максим Решетников, который сразу взял на себя функции премьера после назначения на пост врио губернатора, коротко ответил «Да». Таким образом, глава региона намерен и дальше руководить кабинетом министров.
Также представитель газеты «Коммерсант» спросил, ожидаются ли «перезагрузка правительства и перезагрузка администрации». «Все решается. В свое время вы все узнаете. Возможно, в свое время я узнаю об этом из газеты „Коммерсант“», — не без иронии ответил Решетников.
Во вторник, 12 декабря, на Речном вокзале Перми губернатор Максим Решетников проводит третью пресс-конференцию. Ранее глава региона встречался с журналистами в марте и июне еще в статусе временно исполняющего обязанности.