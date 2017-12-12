Пермский губернатор Максим Решетников собрал журналистов на Речном вокзале во вторник, 12 декабря. Глава региона откроет историческую выставку, а заодно и расскажет о первых результатах работы на третьей по счету пресс-конференции.
Ранее глава региона встречался с журналистами дважды еще в статусе временно исполняющего обязанности — в марте и в июне. В перспективе же Решетников намеревается проводить брифинги регулярно.
Ранее встречи с журналистами проходили в здании администрации губернатора. Тема очередной пресс-конференции — подведение итогов года. Как передает корреспондент «URA.RU», Речной вокзал после ремонта выглядит свежо и снаружи, и внутри. Все подъезды к зданию перекрыты полицией. На берегу Камы холодно — в Перми температура воздуха опустилась до минус 15 градусов.
Наблюдатели вовсю гадают, о чем же Решетников расскажет журналистам. Так, telegram-канал «Лбов» предполагает, что губернатор объявит об административной реформе — упразднении администрации губернатора и передаче ее функций новому министерству. Впрочем, ранее власти региона опровергали подобные слухи.
После пресс-конференции на Речном вокзале состоится открытие выставки «Россия — моя история». В пресс-службе губернатора пояснили, что встречу с журналистами было решено приурочить как раз к этому знаменательному событию. К тому же 12 декабря страна отмечает День Конституции.