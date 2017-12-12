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Главные новости Пермского края
13:58  12 декабря 2017 0

Решетников в мороз заманил журналистов на берег Камы. Будет докладывать о первых успехах

Техническое открытие выставки Россия моя история. Пермь, решетников максим
Максим Решетников готов поведать журналистам об итогах 2017 годаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский губернатор Максим Решетников собрал журналистов на Речном вокзале во вторник, 12 декабря. Глава региона откроет историческую выставку, а заодно и расскажет о первых результатах работы на третьей по счету пресс-конференции.

Ранее глава региона встречался с журналистами дважды еще в статусе временно исполняющего обязанности — в марте и в июне. В перспективе же Решетников намеревается проводить брифинги регулярно.

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Ранее встречи с журналистами проходили в здании администрации губернатора. Тема очередной пресс-конференции — подведение итогов года. Как передает корреспондент «URA.RU», Речной вокзал после ремонта выглядит свежо и снаружи, и внутри. Все подъезды к зданию перекрыты полицией. На берегу Камы холодно — в Перми температура воздуха опустилась до минус 15 градусов.

Наблюдатели вовсю гадают, о чем же Решетников расскажет журналистам. Так, telegram-канал «Лбов» предполагает, что губернатор объявит об административной реформе — упразднении администрации губернатора и передаче ее функций новому министерству. Впрочем, ранее власти региона опровергали подобные слухи.

После пресс-конференции на Речном вокзале состоится открытие выставки «Россия — моя история». В пресс-службе губернатора пояснили, что встречу с журналистами было решено приурочить как раз к этому знаменательному событию. К тому же 12 декабря страна отмечает День Конституции.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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