В Тюмени подростки стали реже травиться наркотиками

Количество наркопреступлений в Тюменской области снизилось на 47%, полторы тысячи из зарегистрированных противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, были расследованы. О ситуации в регионе рассказали на заседании областной антинаркотической комиссии.
В настоящее время в Тюменской области проходят массовые тестирования, выявляющие наркозависимых людей. Работает «киберпатруль», который помогает блокировать интернет-ресурсы по продаже психоактивных веществ (ПАВ). Также сотрудники полиции проводят просветительскую работу с родителями, учащимися и волонтерами.
За десять месяцев этого года более чем в два раза сократилось число несовершеннолетних, поступивших в больницы с диагнозом отравление наркотическими веществами, отметила заместитель губернатора Наталья Шевчик.
Начальник регионального управления МВД Юрий Алтынов рассказал, что реализуемые меры нормализовали ситуацию в области. «На сегодняшний день к уголовной ответственности привлечено более 1400 преступников», — сообщил он.
Весь комплекс мероприятий будет продолжен и в следующем году. «Ни в коем случае нельзя снижать давление на преступников, необходимо активизировать и профилактическую работу», — приводит слова губернатора области Владимира Якушева его пресс-служба.