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Главные новости Тюменской области
16:48  12 декабря 2017 0

В Тюмени подростки стали реже травиться наркотиками

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева, приуроченная к 73-летию Тюменской области. Тюмень, якушев владимир
Тюменский губернатор поручил активизировать профилактическую работу с наркозависимымиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Количество наркопреступлений в Тюменской области снизилось на 47%, полторы тысячи из зарегистрированных противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, были расследованы. О ситуации в регионе рассказали на заседании областной антинаркотической комиссии.

В настоящее время в Тюменской области проходят массовые тестирования, выявляющие наркозависимых людей. Работает «киберпатруль», который помогает блокировать интернет-ресурсы по продаже психоактивных веществ (ПАВ). Также сотрудники полиции проводят просветительскую работу с родителями, учащимися и волонтерами.

За десять месяцев этого года более чем в два раза сократилось число несовершеннолетних, поступивших в больницы с диагнозом отравление наркотическими веществами, отметила заместитель губернатора Наталья Шевчик.

Начальник регионального управления МВД Юрий Алтынов рассказал, что реализуемые меры нормализовали ситуацию в области. «На сегодняшний день к уголовной ответственности привлечено более 1400 преступников», — сообщил он.

Весь комплекс мероприятий будет продолжен и в следующем году. «Ни в коем случае нельзя снижать давление на преступников, необходимо активизировать и профилактическую работу», — приводит слова губернатора области Владимира Якушева его пресс-служба.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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