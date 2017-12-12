{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
Главные новости Ямала
15:45  12 декабря 2017 0

Бюджет Ноябрьска недосчитался полмиллиарда рублей

Арендаторы не заплатили бюджету Ноябрьска полмиллиарда рублейURA.RU

Недобросовестные арендаторы муниципальной земли и собственности недоплатили 493,4 млн рублей в бюджет Ноябрьска. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений муниципалитета.

Юридическая служба департамента подготовила и направила недобросовестным арендаторам свыше трех тысяч претензий на сумму 238,4 млн рублей. Кроме этого, в суды различных инстанций подано 532 исковых заявления с требованиями о взыскании задолженностей на общую сумму 255 млн рублей.

«URA.RU» сообщало о том, что бюджет Ноябрьска в этом году перевалил за 10 млрд рублей. На прошедших выходных в Ноябрьске провели общественные слушания по бюджету следующего года. Он запланировал в сумме 10 млрд 247 млн рублей.

77% формирования бюджета составляют окружные субсидии, субвенции и дотации. Немаловажную роль играет и доход от аренды муниципальных земель и собственности. Нынешний долг бюджету в полмиллиарда рублей составляет 5% городской казны.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров