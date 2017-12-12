Бюджет Ноябрьска недосчитался полмиллиарда рублей

15:45 12 декабря 2017 0

Арендаторы не заплатили бюджету Ноябрьска полмиллиарда рублей URA.RU

Недобросовестные арендаторы муниципальной земли и собственности недоплатили 493,4 млн рублей в бюджет Ноябрьска. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений муниципалитета.

Юридическая служба департамента подготовила и направила недобросовестным арендаторам свыше трех тысяч претензий на сумму 238,4 млн рублей. Кроме этого, в суды различных инстанций подано 532 исковых заявления с требованиями о взыскании задолженностей на общую сумму 255 млн рублей.

«URA.RU» сообщало о том, что бюджет Ноябрьска в этом году перевалил за 10 млрд рублей. На прошедших выходных в Ноябрьске провели общественные слушания по бюджету следующего года. Он запланировал в сумме 10 млрд 247 млн рублей.

77% формирования бюджета составляют окружные субсидии, субвенции и дотации. Немаловажную роль играет и доход от аренды муниципальных земель и собственности. Нынешний долг бюджету в полмиллиарда рублей составляет 5% городской казны.