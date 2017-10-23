15:47 23 октября 2017 0

Бюджет Ноябрьска перевалил за 10 млрд рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU

Бюджет ямальского Ноябрьска впервые с 2008 года перевалил за 10 млрд рублей. На последнем заседании городской думы депутаты внесли изменения в основной финансовый документ города. Изначально бюджет планировался в размере 9,6 млн рублей. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии города.

Дополнительно полученные доходы, по словам заместителя мэра и начальника департамента финансов администрации Ольги Буланкиной, пойдут в основном на повышение зарплат работникам культуры, реконструкцию пешеходных переходов и охрану окружающей среды. Также средства частично покроют бюджетный дефицит.

В новейшей истории ямальского города это произошло впервые после кризиса 2008 года. Чтобы пояснить, что означает 10 миллиардов на 100 тысяч населения, в качестве примера можно привести Курган с населением в 3 раза большим (327,7 тыс. человек), чем в Ноябрьске (108 тыс.). Бюджет 2017 года областного города составляет немногим больше 5,5 млрд рублей.

Столица Ямало-Ненецкого автономного округа может похвастаться бюджетом в 6,5 млрд рублей, но и населения в Салехарде в два раза меньше. Сопоставимый с Ноябрьском по количеству жителей Новый Уренгой (114 тыс. человек) имеет расходную часть бюджета на 2017 год, превышающий 11 млрд рублей.