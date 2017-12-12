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12 декабря 2017
15:53  12 декабря 2017 0

«Масса людей ни фига не может заработать». Помощник президента раскритиковал «Роскосмос»

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
В Кремле посоветовали «Роскосмосу» равняться на коллег из «Росатома»Фото: Роскосмос

Помощник президента России Андрей Белоусов назвал работу «Роскосмоса» неэффективной и посоветовал госкорпорации брать пример с коллег из «Росатома». По мнению Белоусова, большинство организаций, входящих в состав «Роскосмоса», не умеют зарабатывать деньги.

«В „Роскосмосе“ работают 220 тысяч человек. Из 90 организаций примерно две трети — это научные конструкторские организации. И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» — цитирует Белоусова «Лента.ру».

По словам помощника президента, «Роскосмос» «в хорошем смысле» осваивает бюджет, занимаясь решением технологических задач. Среди них — реализация системы ГЛОНАСС, работа на космодроме Восточный и Международной космической станции (МКС). «Но это все железо, эта вся форма деятельности — не деньги, извините», — добавил Белоусов.

Белоусов уверен, что «неэффективному «Роскосмосу» нужно обратить внимание на «Росатом», который «строил блоки, жил на федеральную целевую программу», а после прихода в госкорпорацию Сергея Кириенко организация стала зарабатывать деньги, занимаясь строительством атомных электростанции и переработкой ядерных отходов.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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