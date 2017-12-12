Начальник управления бюджетной и долговой политики минфина Челябинской области Константин Пыханов поделился новогодним настроением с друзьями по Facebook. Чиновник разместил на своей личной странице видео самогоноварения, где народный напиток капает в банку из дистиллятора под музыку «Праздник к нам приходит» из известной рекламы газировки.
«Я не занимался тем процессом, который на видео, не занимаюсь и не собираюсь это делать. Друг разместил у себя забавный ролик. Я его скачал и выставил у себя на странице. Чтобы посмеяться, поднять настроение и себе, и друзьям», — пояснил «URA.Ru» чиновник появление ролика.
После звонка журналиста чиновник удалил ролик, видимо, испугавшись реакции начальства. Остался только скриншот.