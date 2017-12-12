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12 декабря 2017
11 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
16:00  12 декабря 2017 0

Они что-то знают? Чиновники челябинского минфина делятся рецептами производства самогона. ВИДЕО

Самогонный аппарат. Челябинск., самогон, самогонный аппарат
Чиновник утверждает, что взял видео с самогоноварением из ИнтернетаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления бюджетной и долговой политики минфина Челябинской области Константин Пыханов поделился новогодним настроением с друзьями по Facebook. Чиновник разместил на своей личной странице видео самогоноварения, где народный напиток капает в банку из дистиллятора под музыку «Праздник к нам приходит» из известной рекламы газировки.

«Я не занимался тем процессом, который на видео, не занимаюсь и не собираюсь это делать. Друг разместил у себя забавный ролик. Я его скачал и выставил у себя на странице. Чтобы посмеяться, поднять настроение и себе, и друзьям», — пояснил «URA.Ru» чиновник появление ролика.

После звонка журналиста чиновник удалил ролик, видимо, испугавшись реакции начальства. Остался только скриншот.

Фото: Facebook Константина Пыханова

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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