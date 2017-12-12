16:13 12 декабря 2017 4

Виталию Сиволапу может грозить пожизненное заключение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде объявлен перерыв в прениях сторон по делу Виталия Сиволапа — бизнесмена из Екатеринбурга, которого обвиняют в покушении на убийство судебного пристава и злостном уклонении от уплаты долга. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе суда.

Прения сторон по делу начались сегодня, 12 декабря. Был заслушан судмедэксперт, который рассказал, что травмы, полученные судебным приставом, оказались несовместимы с жизнью: потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и потом около 80 дней провел в коме.

Сторона Сиволапа пыталась доказать, у него не было возможности сбросить бутылку из-под виски на голову пристава. В четверг в суде выступит гособвинитель, защита Сиволапа и сам подсудимый. Он произнесет последнее слово.

Дело Виталия Сиволапа было передано в Свердловский областной суд осенью этого года. В окончательной версии обвинения Сиволапу инкриминируется статья 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица и из мести за такую деятельность») и статья 177 УК РФ («Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»).

Сиволап задолжал некогда известному застройщику Владимиру Ромасу 4,5 млн рублей, и судебные приставы пришли арестовывать его имущество. Сиволап сбросил с шестого этажа бутылку из-под виски в пристава и попал ему прямо в голову. Врачи не смогли спасти силовика, и 20 марта 2017 года он скончался в больнице. За посягательство на жизнь судебного пристава предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо в виде пожизненного лишения свободы.

14 декабря станет известно, какой срок попросит для Сиволапа гособвинение. Своей вины ни по одному, ни по другому эпизоду бизнесмен сегодня не признал.

Виталий Сиволап является также одним из главных фигурантов по так называемому «делу МУГИСО». Центральный эпизод громкой коррупционной «уголовки» — выкуп по завышенной стоимости сносимого здания по адресу: улица Репина, 5с. Но следствие пытается доказать, что Сиволап, в числе других владельцев части площадей дома, мешающего реконструкции Центрального стадиона перед ЧМ-2018, дал откат чиновникам — 31 млн рублей.