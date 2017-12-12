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Главные новости Ямала
16:23  12 декабря 2017 6

Путевки в Крым для маленьких ямальцев отдали эмигрантам, уехавшим за рубеж

Выездная пресс-конференция по детским лагерям. Сургут, веселье, радость, детский лагерь, палец вверх, дети
Сто ямальских детей не смогут поехать отдыхать в «Артек». Их путевки отдали иностранцамФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сто путевок, по которым юные ямальцы могли бы посетить лагерь «Артек» летом 2018 года, были отданы соотечественникам, которые когда-то переехали из России в другие страны. Такое решение было принято ямальским департаментом международных отношений, который возглавляет заместитель губернатора Александр Мажаров, рассказавший о инициативе во время заседания в правительстве региона.

Из 485 путевок для организации летнего отдыха детей 100 были распределены между организациями соотечественников, проживающих за рубежом. Путевки предназначались для отдыха ямальских детей в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Данная инициатива Ямала, наряду с другими мероприятиями по реализации регионом государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, получила высокую оценку руководства МИД России, отметили в пресс-службе правительства региона.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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