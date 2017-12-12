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09 декабря 2017
17:06  12 декабря 2017 0

В Кургане выпал «неправильный» снег

Город снег Курган, снеговик, грязь на дороге
Слепить приличного снеговика горожанам удастся нескороФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана, несмотря на снегопад в минувшие выходные, нескоро смогут предаваться зимним радостям — лепить снеговиков и играть в снежки. Все дело в структуре осадков: выпавший снег оказался сухим и рассыпается при малейшем сжатии.

Снежный покров в городе с прошлой недели вырос на 5 сантиметров, однако по-прежнему ниже нормы на 12 сантиметров, сообщает на сайте ИА «Уральский меридиан» «народный синоптик» Илья Винштейн.

По прогнозу метеоролога-любителя, в ближайшие семь—десять дней новых снегопадов в регионе не ожидается. Слабые осадки пройдут только после 22 декабря. Температура в последующие дни будет в пределах нормы: днем минус 9 — минус 14 градусов, ночью — от минус 14 до минус 19.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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