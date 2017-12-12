17:10 12 декабря 2017 0

Отлов не помогает — собаки рано или поздно возвращаются Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Заречном микрорайоне Тюмени стая собак облюбовала места под теплотрассой и стала настоящей проблемой для местных жителей. По улице Газовиков пролегает путь в близлежащие школы, поликлинику и спорткомплекс «Здоровье». По сообщениям местных жителей, животные нередко ведут себя агрессивно, рычат и облаивают пешеходов. Иногда стая пропадает на короткое время, но всегда возвращается.

Председатель комиссии Тюменской городской думы по экономической политике и ЖКХ Юрий Баранчук рассказал «URA.RU» о том, что проблемы с собачьими стаями есть не только у жителей домов по улице Газовиков. В районе Старой Зареки и Мыса, в окрестностях Гилевской рощи и на Лесобазе люди также постоянно сталкиваются со сворами бездомных псов.

«Ситуация острая. Все ли обращения граждан отрабатываются бригадами отлова — это большой вопрос. Служба работает, мягко говоря, неидеально. Еще есть к чему стремиться, поэтому мы не будем снимать этот вопрос с повестки комиссии», — подчеркнул Баранчук.

Депутат Юрий Баранчук сомневается в эффективности работы бригад отлова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тем временем, по статистике, которую приводит департамент городского хозяйства, количество нападений бездомных собак с каждым годом снижается. В 2016 году было зафиксировано 926 укусов, в 2017 году — 717 укусов. За отлов безнадзорных собак и кошек в Тюмени отвечает муниципальная организация «ЛесПаркХоз».

По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Кильтау, в 2017 году от горожан поступило более трех тысяч заявлений на отлов. Через пункт временного содержания прошли около полутора тысяч собак и более 200 кошек. Животных, которые попадают в «ЛесПаркХоз» впервые, обязательно вакцинируют, обрабатывают от паразитов, стерилизуют и чипируют.

Срок пребывания в приюте строго ограничен — от 10 до 90 дней. Если питомец попал сюда повторно, дольше 10 дней его не держат. Исключения составляют агрессивные и крупные собаки (свыше 70 см в холке) — их держат в приюте до того момента, пока не найдутся хозяева, или до естественной смерти животного.

Депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко уверен, что работу по отлову бездомных животных можно было бы сделать гораздо более эффективной, если бы сотрудники бригад подробнее рассказывали горожанам о работе «ЛесПаркХоза», а сами собаки имели внешние опознавательные знаки.

«Часть отловленных ранее животных снова попадают в приют, из-за этого нецелесообразно тратятся бюджетные средства. Если бы у собак были яркие бирки на ушах, а горожанам поясняли, что эти животные неагрессивны и здоровы, к ним бы относились иначе», — пояснил Чуйков.