В челябинском селе отказались идти на выборы

Депутаты Бобровского сельского поселения проголосовали за отказ от прямых выборов главы после досрочного сложения полномочий Татьяной Сосниной, занимавшей эту должность всего полгода. Теперь руководить муниципалитетом будет человек, выигравший специальный конкурс, как практически во всех территориях Челябинской области, сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики региона.
«За решение об изменении устава проголосовали единогласно. Теперь депутаты будут сами выбирать главу из числа тех претендентов, которые будут предложены конкурсной комиссией», — добавили в УВП.
Бобровка попала в информационную повестку как одно из сел Южного Урала, добившихся прямых выборов главы через Конституционный суд РФ. В областной закон были внесены специальные изменения, позволяющие жителям сел избирать главу всенародно. Эта история стала известна как «сельский бунт». Выборы в Бобровке проходили скандально, один за другим снимались кандидаты. В итоге на протестной волне жители выбрали кандидата от ЛДПР, 25-летнего директора ООО «УралМашТрейд» Татьяну Соснину.
Женщина никогда не жила в селе, ее изначально рассматривали как технического кандидата. В «Единой России» из-за проигрыша своего представителя провели серьезные разбирательства. Лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш публично сделал внушение главе Троицкого района, куда входит Бобровка, Людмиле Шаталовой за «вкусовщину» — предложенные ею кандидаты регулярно проигрывают важные выборы.