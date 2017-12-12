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Главные новости Пермского края
18:30  12 декабря 2017 0

В Перми умерла девочка, которой собирали деньги на операцию

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Врачи прогнозировали выздоровление ребенкаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми умерла девочка, на операцию которой собрали 800 тысяч рублей. Малышка погибла из-за острой сердечной недостаточности: у нее случилось два сердечных приступа.

Врачи не смогли помочь младенцу, сообщил учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. «Мы соболезнуем семье ребенка и благодарим каждого, кто помогал. Вы сделали ради спасения малышки всё, что от вас зависело», — написал он на своей странице в Facebook.

Для спасения жизни девочке была нужна операция сразу после рождения. Жители Перми собрали необходимую сумму. Младенец перенес сложнейшую операцию на сердце. Малышку выписали домой, сообщает «Аргументы и Факты Пермь». Врачи прогнозировали выздоровление девочки.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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