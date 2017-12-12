Врачи прогнозировали выздоровление ребенка
В Перми умерла девочка, на операцию которой собрали 800 тысяч рублей. Малышка погибла из-за острой сердечной недостаточности: у нее случилось два сердечных приступа.
Врачи не смогли помочь младенцу, сообщил учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. «Мы соболезнуем семье ребенка и благодарим каждого, кто помогал. Вы сделали ради спасения малышки всё, что от вас зависело», — написал он на своей странице в Facebook.
Для спасения жизни девочке была нужна операция сразу после рождения. Жители Перми собрали необходимую сумму. Младенец перенес сложнейшую операцию на сердце. Малышку выписали домой, сообщает «Аргументы и Факты Пермь». Врачи прогнозировали выздоровление девочки.