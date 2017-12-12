Жители поселка бизнес-класса Снежный, расположенного в Сургуте, выступают против строительства крематория для биологических отходов, который планируют возвести на территории жилого района. Обсуждения проходят в одноименной группе поселка в социальной сети «ВКонтакте».
«В окрестностях нашего поселка Снежный находятся такие малоприятные для соседства сооружения, как ветеринарная лаборатория, туберкулезный диспансер, дом для престарелых с психическими отклонениями. Зато у нас нет ни своей школы, ни детского сада, не говоря уже о простой детской площадке. И вместо того, чтобы построить здесь что-то нужное для местных жителей, наши власти продолжают спихивать к нам все то, что должно находиться далеко за пределами города. Мало того, что по нашим улицам свободно прогуливаются пациенты тубдиспансера с открытой формой туберкулеза, так теперь еще вдобавок к нам сюда будут привозить со всего района трупы больных животных и травить нас выхлопом от их сжигания!» — сказано в сообщении жителей поселка.
В группе также опубликован официальный ответ на обращение председателя самоуправления поселка от имени первого замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина. В документе представители власти подтверждают, что на территории Снежного планируется строительство крематория для утилизации биологических отходов, а также отмечают, что, согласно нормативам, ветеринарные объекты должны быть огорожены и отделены от жилого массива санитарной зоной, а ее территория озеленена.
«URA.RU» обратилось в ветеринарную службу Югры с просьбой прокомментировать ситуацию. Глава ведомства Виктор Трофимов пообещал разобраться в происходящем и предоставить комментарии позднее.