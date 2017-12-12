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12 декабря 2017
11 декабря 2017
18:57  12 декабря 2017 0

В элитном поселке в ХМАО собираются строить крематорий. Жители шокированы: «Будут привозить трупы со всего района!»

Пресс-тур на ООО Мечел-Кокс. Челябинск, дым, пар, экология, труба, выбросы
Крематорий в поселке Снежный еще не появился, а ему уже объявили войнуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка бизнес-класса Снежный, расположенного в Сургуте, выступают против строительства крематория для биологических отходов, который планируют возвести на территории жилого района. Обсуждения проходят в одноименной группе поселка в социальной сети «ВКонтакте».

«В окрестностях нашего поселка Снежный находятся такие малоприятные для соседства сооружения, как ветеринарная лаборатория, туберкулезный диспансер, дом для престарелых с психическими отклонениями. Зато у нас нет ни своей школы, ни детского сада, не говоря уже о простой детской площадке. И вместо того, чтобы построить здесь что-то нужное для местных жителей, наши власти продолжают спихивать к нам все то, что должно находиться далеко за пределами города. Мало того, что по нашим улицам свободно прогуливаются пациенты тубдиспансера с открытой формой туберкулеза, так теперь еще вдобавок к нам сюда будут привозить со всего района трупы больных животных и травить нас выхлопом от их сжигания!» — сказано в сообщении жителей поселка.

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По версии жителей, ветеринары намерены сжигать в жилой зоне больных животных
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В группе также опубликован официальный ответ на обращение председателя самоуправления поселка от имени первого замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина. В документе представители власти подтверждают, что на территории Снежного планируется строительство крематория для утилизации биологических отходов, а также отмечают, что, согласно нормативам, ветеринарные объекты должны быть огорожены и отделены от жилого массива санитарной зоной, а ее территория озеленена.

«URA.RU» обратилось в ветеринарную службу Югры с просьбой прокомментировать ситуацию. Глава ведомства Виктор Трофимов пообещал разобраться в происходящем и предоставить комментарии позднее.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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