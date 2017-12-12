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12 декабря 2017
19:13  12 декабря 2017 0

«Cделать Россию удобной страной для всех граждан». Общественная палата РФ будет бороться за социальное равенство

Пресс-конференция Единой России в ТАСС, с участием Неверова С. и Васильева В. Москва, фадеев валерий
Валерий Фадеев уверен, что больше всего россиян беспокоит вопрос социальной справедливостиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественная палата РФ (ОПРФ) в 2018 году сконцентрируется на решении проблемы социального неравенства в российском обществе. По мнению секретаря ОПРФ Валерия Фадеева, вопрос справедливости является для россиянин приоритетным.

Второе пленарное заседание VI состава Общественной палаты, на котором обсуждался доклад о состоянии гражданского общества и итогах работы общественников в уходящем году, состоялось 12 декабря. «В обществе обозначились два ключевых запроса — на диалог с властью и на справедливость. Мы это отмечаем в докладе и исходим из этого в нашей работе», — отметил Фадеев.

Отмечается, что Федеральная палата продолжит оказывать поддержку региональным представительствам. В частности, сейчас рассматриваются варианты, в том числе законодательные, которые бы повысили статус региональных общественников.

Заместитель секретаря ОПРФ Лидия Михеева в разговоре с «URA.RU» отметила, что в ходе заседания обсуждался вопрос повышения уровня общественного контроля. В частности, в докладе содержался ряд законодательных уточнений, которые должны расширить полномочия общественников.

«Секретарь Общественной палаты призвал к поиску совместных решений. В ближайшее время коллеги представят свои предложения. Перед обществом стоит множество вызовов одновременно. Это связано с постоянно меняющимся миром вокруг, с развитием цифровых технологий. Но главное — мы должны сделать Россию удобной и комфортной страной для всех ее граждан», — уточнила Михеева.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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