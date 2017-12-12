Украина собирается судить Поклонскую за военное преступление

19:28 12 декабря 2017 0

Поклонская с 2014 года по 2016 год работала прокурором Крыма Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Власти Украины считают, что действия депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской можно квалифицировать как военное преступление. Об этом заявил глава прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов (структура сохранилась на Украине после воссоединения Крыма с Россией).

Мамедов сообщил, что в ближайшее время его ведомство планирует дать оценку действиям Поклонской во время работы прокурором Республики Крым, пишет РИА «Новости», а именно — запрету в Российской Федерации «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской в России и запрещена).

Гюндуз Мамедов добавил, что в данный момент заочно судят различных должностных лиц Крыма, которые числятся обвиняемыми более чем в 100 обвинительных актах. «Это бывшие депутаты, прокуроры и так далее. А действия Поклонской нужно квалифицировать как военное преступление», — цитирует Мамедова RT.

В сентябре прошлого года Генпрокуратура Украины уже завела уголовное дело против Поклонской, обвинив ее в государственной измене. Аналогичные обвинения были выдвинуты в отношении руководителя Республики Крым Сергея Аксенова и председателя крымского парламента Владимира Константинова, напоминает «Утро.ру». Между тем в октябре этого года данные процессы были засекречены без объявления причин.

В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.