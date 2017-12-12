19:32 12 декабря 2017 0

Бузова не раз срывала съемки программы на «Первом» Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

«Первый канал» больше не будет показывать программу «Бабий бунт». В редакции канала сообщили, что проект «не зашел». Программу решили закрыть после рейтингов, которые не оправдали надежд продюсеров.

Этот проект называли экспериментальным. Было отснято всего несколько выпусков. У руководства канала не было уверенности, что аудитория оценит передачу.

Собеседник Lenta.ru сообщил, что Ольга Бузова в качестве ведущей не оправдала надежд: «Бузова приносит хайп, но это не наш персонаж и не тот хайп, который нам нужен. У коренной аудитории канала Бузова, скорее, вызывает раздражение».

Программа «Бабий бунт» вышла в эфир в конце ноября. В ней пять ведущих обсуждали повестку дня в стране и мире. Как писало ранее «URA.RU», Ольга Бузова не раз практически срывала съемки передачи. Когда ей не понравилось, что ее перебивают соведущие, она заявила, что все происходящее ей «не интересно», и покинула студию.