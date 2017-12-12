Спортсменку-колясочницу выгнали из магазина одежды

20:16 12 декабря 2017 0

Спортсменка напомнила обществу о повседневных проблемах инвалидов Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Санкт-Петербурге администрация магазина одежды отказалась пускать в помещение чемпионку мира по танцам на колясках Елену Лозко. Одна из сотрудниц заявила, что женщина-инвалид отнимает время у продавцов и занимает примерочную.

По словам спортсменки, она приехала в торговый центр «Купеческий двор», чтобы выбрать платье. Продавщица магазина позволила Лозко взять вещь домой, чтобы не осложнять процесс примерки. На следующий день спортсменка вернулась в магазин, но хозяйка отдела Людмила Чупыхина внутрь ее не пустила.

«Она сказала, что обязательно запретит своим продавцам пускать меня в отдел, потому что я отнимаю время у продавца и занимаю примерочную в то время, как здесь могут находиться нормальные люди. На вопрос, кто такие нормальные и ненормальные люди, она заявила, что пригласит охранников», — цитирует Лозко «Ридус».

Женщина выступила с видеообращением, в котором попросила сотрудников сферы торговли с пониманием относиться к проблемам инвалидов. «Если вы работаете в сфере обслуживания, будьте готовы к тому, что люди есть разные, прийти могут разные. И не надо унижать их, если он приходит к вам как покупатель», — подытожила спортсменка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что паралимпийская чемпионка Европы по фехтованию на колясках Людмила Васильева не смогла получить ипотеку в Сбербанке из-за неудачных подъемников и политики кредитной организации.