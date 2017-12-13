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13 декабря 2017
12 декабря 2017
00:29  13 декабря 2017 1

Смерть китайского руфера попала в объектив камеры. ВИДЕО

У Юннин зарабатывал выполнением опасных трюковФото: Youtube (скрин)

В Китае 26-летний руфер У Юннин упал с высоты 62-этажного здания и погиб. Молодой человек был известен среди экстремалов и выполнял трюки без страховки. Все свои подвиги он фиксировал на видео.

Как сообщает сайт сайт VSE42.Ru, некоторые из своих трюков руфер выполнял за деньги. Не исключением стало и последнее покорение высотного здания. Неизвестный спонсор предложил мужчине 15 тыс. долларов за то, что он повиснет, держась руками за кромку крыши и несколько раз подтянется. Перед исполнением задуманного руфер установил видеокамеру, которая и зафиксировала момент трагедии.

Известно, что У Юннин раньше занимался боевыми единоборствами, а также снимался в массовых сценах в кино и был каскадером. Весной этого года молодой человек начал выкладывать запись собственных трюков на канале в Youtube и за полгода его подписчиками стали более миллиона человек.

Деньги, которые он планировал получить за роковой трюк, У Юннин хотел потратить на свадьбу. Всего через несколько дней руфер намеревался встретиться с родителями своей девушки и официально сделать ей предложение, передает «Медуза».

Напомним, ранее «URA.RU» писало о судьбе двух российских экстремалов, прославившихся покраской звезды на шпиле московской высотки. Бейсджампер Александр Погребов погиб, совершая прыжок с горы в Баксанском ущелье на Кавказе, его коллега Александр Широкожухов встретил смерть при аналогичных обстоятельствах в швейцарских Альпах.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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