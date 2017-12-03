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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:53  03 декабря 2017 0

На Кавказе погиб бейсджампер, проходивший по делу о покраске звезды на московской высотке. ВИДЕО

Александр Погребов записал свой последний прыжок на видеоФото: группа DvizhuhaClub на Facebook

В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии погиб бейсджампер Александр Погребов, который ранее проходил фигурантом по делу о покраске звезды на высотке в Москве. О смерти своего подзащитного сообщил адвокат Погребова.

О трагедии с экстремалом также сообщили в группе DvizhuhaClub на Facebook. «При прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация про похороны будет позже», — написал один из участников группы.

Как уточнил глава Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, тело бейсджампера было обнаружено в реке в ущелье Азау. «Судя по всему, у него не раскрылся парашют, он упал в реку и его затащило под лёд», — приводит слова Гулиева RT.

Погребов погиб во время одиночного полета после того, как его неожиданно закрутило в ущелье. Это видно по кадрам, которые сняла камера российского экстремала. Видео опубликовано в телеграм-канале Mash.

Александр Погребов был одним из экстремалов, который раскрасил звезду на московской высотке в желто-синий цвет. В суде его, а также других бейсджамперов — Анну Лепешкину, Алексея Широкожухова, Евгения Короткова и санкт-петербургского руфера Владимира Подрезова — оправдали. Ответственность за покраску звезды и установку украинского флага взял на себя руфер Мустанг.

В августе этого года в Швейцарии погиб еще один бесйджампер, раскрасивший звезду вместе с Погребовым Алексей Широкожухов.

Нина Калинина
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