В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии погиб бейсджампер Александр Погребов, который ранее проходил фигурантом по делу о покраске звезды на высотке в Москве. О смерти своего подзащитного сообщил адвокат Погребова.
О трагедии с экстремалом также сообщили в группе DvizhuhaClub на Facebook. «При прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация про похороны будет позже», — написал один из участников группы.
Как уточнил глава Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, тело бейсджампера было обнаружено в реке в ущелье Азау. «Судя по всему, у него не раскрылся парашют, он упал в реку и его затащило под лёд», — приводит слова Гулиева RT.
Погребов погиб во время одиночного полета после того, как его неожиданно закрутило в ущелье. Это видно по кадрам, которые сняла камера российского экстремала. Видео опубликовано в телеграм-канале Mash.
Александр Погребов был одним из экстремалов, который раскрасил звезду на московской высотке в желто-синий цвет. В суде его, а также других бейсджамперов — Анну Лепешкину, Алексея Широкожухова, Евгения Короткова и санкт-петербургского руфера Владимира Подрезова — оправдали. Ответственность за покраску звезды и установку украинского флага взял на себя руфер Мустанг.
В августе этого года в Швейцарии погиб еще один бесйджампер, раскрасивший звезду вместе с Погребовым Алексей Широкожухов.