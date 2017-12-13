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13 декабря 2017
12 декабря 2017
01:13  13 декабря 2017 0

Сборная России завоевала шесть золотых медалей на международной олимпиаде юниоров

В среду, 13 декабря, победителей будут чествовать в Минобрнауки РФФото: пресс-служба Минобрнауки РФ

Все шестеро членов российской сборной завоевали золотые медали на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров юниоров (International Junior Science Olympiad — IJSO) в Амстердаме. В соревнованиях принимали участие команды из 48 стран.

Соревнования проходили в три тура: теоретический, практический и экспериментальный, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Участники должны были ответить на вопросы и решить задачи из области химии, физики и биологии. К состязанием российских участников готовили преподаватели МФТИ.

«Российские школьники показали блестящий результат, включая самый высокий показатель среди всех участников. Ребята доказали высокий уровень отечественной естественнонаучной школы, — отметила в своем поздравительном обращении министр образования РФ Ольга Васильева. — Желаю победителям новых достижений в учебе и науке и жду возможности лично поздравить на нашей традиционной встрече с победителями международных олимпиад в Министерстве 13 декабря».

Отметим, Международная естественнонаучная олимпиада юниоров — научное состязание для школьников не старше 15 лет. Отбор участников сборной проходил по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Изначально было отобрано 24 человека, из которых лишь четвертая часть смогла представлять страну на международных соревнованиях.

Евгений Александров
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