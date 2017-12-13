04:25 13 декабря 2017 0

Экс-прокурор Крыма считает, что настоящие преступники — те, кто развязал войну на Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление украинского прокурора о том, что ее будут судить как военного преступника. По словам экс-прокурора Крыма, ее бывшие коллеги неправильно понимают терминологию военного преступления.

«Военный преступник на Украине — это тот, кто отдал приказ уничтожать мирных жителей на юго-востоке Украины, — написала Наталья Поклонская на своей странице в сети Facebook. — Это тот, кто искалечил тысячи детей и заставил их сидеть в подвалах Донбасса. Это тот, чьи безумные приказы выполняют такие же безумные прокуроры Украины».

Напомним, прокурор проукраинской «Автономной республики Крым» Гюндуз Мамедов в минувший вторник, 12 декабря, заявил о том, что его ведомство намерено дать оценку действиям Поклонской в период, когда она занимала пост прокурора Крыма после его воссоединения с Россией. Как писало «URA.RU», Мамедов намерен найти в действиях Поклонской признаки военного преступления, выразившегося в запрете деятельности на территории РФ экстремистского «Меджлиса крымско-татарского народа».

Отметим, в сентябре прошлого года Наталья Поклонская уже стала на Украине фигурантом уголовного дела о государственной измене. Всего же на Украине заочно привлечены к ответственности около 100 должностных лиц — депутатов, прокуроров, госслужащих, которые выступили в 2014 году выступили за воссоединение полуострова с Россией.