С учетом федеральных дотаций дефицит бюджета Курганской области в 2018 году снизился до 2,55 млрд рублей, существенно сокращен план приватизации. Новые параметры бюджета начальник областного финуправления Елена Лукашук сообщила депутатам перед принятием документа во втором чтении, передает корреспондент «URA.RU».
Большая часть дополнительных средств будет потрачена на социальные расходы. Некоторые из них Елена Лукашук озвучила на заседании комитета по региональной политике и местного самоуправлению зауральской думы. Так, почти 1,4 млрд рублей дополнительно выделено из федерального центра на увеличение зарплат бюджетников.
Прогнозный план приватизации на следующий год удалось сократить на 750 млн рублей — он составит 1,5 млрд рублей, что делает, по словам Лукашук, бюджет более реалистичным.
Также планируется увеличить некоторые статьи расходов: дополнительно на приобретение жилья сиротам будет выделено 25 млн рублей, на 16,3 млн рублей увеличатся ассигнования на сельское хозяйство. Общие параметры бюджета-2018 составят: доходы — более 38,1 млрд рублей, расходы — 40,7 млрд рублей.
«Уменьшился дефицит, увеличены расходы на образование, экологию культуру», — отметил депутат от КПРФ Василий Кислицын. Тем не менее, при голосовании за проект бюджета он воздержался так же, как и депутат от ЛДПР Юрий Ярушин. Тем не менее, большинством голосов законопроект принят для дальнейшей работы. Ожидается, что окончательно бюджет Зауралья на 2018 год будет принят 26 декабря.