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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:20  13 декабря 2017 0

В Екатеринбурге поменяли правила приема детей в первый класс. Совершенства не будет, коллапс не исключен

Рабочий визит Виктора Зубкова в село Мартыновка Курганской области, первое сентября, день знаний, первоклассники, 1сентября
1 февраля опять будет коллапс!Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Механизм зачисления детей в первые классы школ Екатеринбурга в 2018 году не будет отличаться от прошлогоднего, так как нормативная база никак не изменилась. Об этом заявила глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. «Совершенства достигнуть в этом году не получится», — сказала она. Однако некоторые моменты процесса все-таки изменились.

Итак, о новшествах: в 29 микрорайонах Екатеринбурга произошло объединение участков, закрепленных за школами. «Это „логичные“ микрорайоны, где несколько школ находятся неподалеку друг от друга, — пояснила Екатерина Сибирцева. — Например, это школы 6, 29 и 12 в Верх-Исетском районе; 48, 171 и 63 — в Заречном микрорайоне; 11 и 141 — на Юго-Западе».

Суть изменений вот в чем: по закону, подать документы в другую школу (если не попал по прописке) можно только после 1 июля — укрупнение участков позволяет сделать это уже в феврале. По словам начальника департамента управления, пойти по такому пути подсказал опыт прошлого года, когда в четырех микрорайонах объединяли участки школ — в том числе в микрорайоне Академический, а также участки школ 39 и 18. «Может быть, не у всех получается устроить ребенка, как хотелось бы, но уже до 1 июля все дети за парты усажены, родители знают, кто будет классный руководитель», — пояснила Сибирцева.

Прессуха Сибирцевой по приему детей в первый класс
Екатерина Сибирцева рассказала, что изменится при приеме в первый класс в 2018 году
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Ее слова подтвердила директор школы №18 в микрорайоне Академический Екатерина Пономарева. «Опыт был положительный опыт: родители, не попадая в желаемое учреждение, имеют возможность зачислить ребенка в другое, но не ждать 1 июля, и это значительно снижает их тревогу, — говорит директор. — И это в рамках объединенной территории позволяет родителям выбрать школу по своему желанию (кто-то выбирает педагога, кто-то — условия обучения). Самое главное — это комфорт ребенка».

По словам Сибирцевой, это пока проект, но он с очень большой вероятностью будет реализован: проект проходит согласование, в ближайшее время будет принято соответствующее постановление главы администрации города.

Подать заявление в этом году будет можно четырьмя способами: через портал госуслуг, через областные многофункциональные центра (МФЦ — в Екатеринбурге их 13), через Центр муниципальных услуг Екатеринбурга и через приемные комиссии в школах (они начнут работу 1 февраля в 8 утра).

Наиболее востребованным является заполнение и отправка заявления через портал госуслуг — эта услуга становится доступна 1 февраля, в 0 часов, но, как показывает практика прошлых лет, в первые же минут суток сайт «падает».

Полностью исключить повторение этой ситуации в 2018 году невозможно — сообщил на пресс-конференции представитель «Ростелекома».

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Екатеринбургские родители штурмуют школы, чтобы записать ребенка в первый класс. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

«Мы проводим мероприятия по увеличению пропускной способности каналов связи, вводим виртуальные сервера, поставим на дополнительный мониторинг все оборудование, которое будет участвовать в предоставлении этой услуги, — пообещал главный специалист департамента прикладных проектов ПАО „Ростелеком“ Игорь Рагулин. — С учетом опыта прошлых лет вся инфраструктура постоянно дорабатывается. Мы стараемся идти в ногу со временем и надеемся, что в этом году таких проблем не будет».

Всего, по данным департамента образования, в 2018 году в Екатеринбурге за парты сядут около 20 тысяч первоклассников (в прошлом году было чуть-чуть меньше), столько же мест в первых классах приготовлено в школах города. Срок подачи заявлений — с 1 февраля. В набор документов входят личное заявление, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о получении места в первоочередном порядке (дети, родители которых служат в полиции, прокуратуре, ГУФСИН или МЧС). С 15 января в городском департаменте управления начнет работать горячая линия по приему детей в первые классы.

Андрей Гусельников
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