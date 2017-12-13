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Главные новости Ямала
12:29  13 декабря 2017 0

Ямальские прокуроры нашли в округе огромные долги по зарплате

После посещения Ямала зампреда СК РФ в округе прокуратура занялась должниками по выплатам зарплатыФото: Правительство ЯНАО

После встречи заместителя председателя СК РФ Ильи Лазутова с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным, в прокуратуре округа прошло оперативное совещание по вопросам задержек зарплаты. Сотрудники надзорного ведомства обсудили так называемую латентную (скрытую) задолженность, не попадающую в официальную статистику, сообщили «URA.RU» в прокуратуре.

Хотя, по данным Росстата на 1 декабря 2017 года, задолженность по зарплате в ЯНАО отсутствует, в регионе организован и действует мониторинг скрытой (латентной) задолженности. Данные поступают из различных источников, включая обращения граждан и организаций, публикации СМИ и сообщения органов власти. В 2017 году на Ямале погашена задолженность по заработной плате в действующих организациях более чем на 760 млн. рублей, в том числе в организациях-банкротах — более 140 млн. рублей.

Латентная задолженность по заработной плате на территории округа сохраняется у 44 работодателей перед 9,3 тыс. работников в общем размере — а это еще более 300 млн. рублей. Так, например, в Лабытнангах одно из частных охранных предприятий задолжало свыше 5 млн рублей почти двум десяткам сотрудников.

По всем фактам полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев и частичной ее невыплаты более трех месяцев организованы проверки на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. Также прокурорам поручено провести дополнительные проверки исполнения арбитражными управляющими организаций-банкротов, имеющих задолженность по заработной плате, возложенных на них обязанностей.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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