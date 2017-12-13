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Главные новости Челябинской области
13:29  13 декабря 2017 0

Прокуратура увольняет глав «челябинской Рублевки». Один под уголовкой, другой скрыл доходы

Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, прокуратура челябинской области
Прокуратура уволит двух глав в Сосновском районеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы Нового Кременкуля и Алишевского поселения Сосновского района будут отправлены в отставку, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В местные советы депутатов уже направлены соответствующие обращения.

Глава Алишевского поселения Раиль Габитов стал фигурантом уголовного дела по факту превышения полномочий. Установлено, что в 2013—2014 годах Габитов незаконно вывел из муниципалитета земельный участок. Он выдал своему знакомому ложную выписку, причинив бюджету ущерб в 140 тыс. рублей. Этот факт был установлен, когда Сосновский район проверяла Контрольно-счетная палата региона. В ходе расследования были выявлены новые факты превышения главой поселения должностных полномочий.

Глава Нового Кременкуля Владимир Меркульев не указал в декларации, как установила районная прокуратура, все нужные сведения. Не включил в сведения о доходах один из заработков в 42 тыс. рублей. В совет депутатов также внесено представление об отставке Меркульева.

Сосновский район примыкает к Челябинску, привлекателен для индивидуального жилищного строительства, из-за чего имеет неофициальный статус «южноуральской Рублевки».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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