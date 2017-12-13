Главы Нового Кременкуля и Алишевского поселения Сосновского района будут отправлены в отставку, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В местные советы депутатов уже направлены соответствующие обращения.
Глава Алишевского поселения Раиль Габитов стал фигурантом уголовного дела по факту превышения полномочий. Установлено, что в 2013—2014 годах Габитов незаконно вывел из муниципалитета земельный участок. Он выдал своему знакомому ложную выписку, причинив бюджету ущерб в 140 тыс. рублей. Этот факт был установлен, когда Сосновский район проверяла Контрольно-счетная палата региона. В ходе расследования были выявлены новые факты превышения главой поселения должностных полномочий.
Глава Нового Кременкуля Владимир Меркульев не указал в декларации, как установила районная прокуратура, все нужные сведения. Не включил в сведения о доходах один из заработков в 42 тыс. рублей. В совет депутатов также внесено представление об отставке Меркульева.
Сосновский район примыкает к Челябинску, привлекателен для индивидуального жилищного строительства, из-за чего имеет неофициальный статус «южноуральской Рублевки».