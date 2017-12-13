13:09 13 декабря 2017 3

Владимир Путин издал указ о присвоении звания генерал-майора внутренней службы Фото: скриншот видеоролика на YouTube

Начальнику главного управления МЧС по ХМАО-Югре полковнику внутренней службы Александру Тиртоке присвоили новое звание. Теперь он генерал-майор внутренней службы. Об этом 13 декабря «URA RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сам Александр Тиртока в разговоре с агентством подтвердил информацию о присвоении ему звания генерала. Редакция «URA.RU» поздравляет Александра Тиртоку, желает ему профессиональных успехов и дальнейшего карьерного роста.

Стоит отметить, что начальник главного управления МЧС по ХМАО занимает эту должность с 20015 года (12 лет). Он награжден орденом Святого Князя Александра Невского 1 степени, медалями «За безупречную службу» трех степеней, «За отличие в службе» 1 и 2 степеней, «За содружество во имя спасения», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «200 лет МВД», а также «Звездой Надежды».