15:45 13 декабря 2017 0

Решение приняла городская дума Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главе города Кургана Сергею Руденко увеличили должностной оклад. Решение принято в среду, 13 декабря, на заседании Курганской городской думы, передает корреспондент «URA.RU»

Согласно действующему законодательству, размер оклада главы муниципального образования устанавливается исходя из численности населения муниципалитета, пояснил докладчик депутат Юрий Калинин. Один из депутатов поинтересовался, а насколько реально увеличится или уменьшится зарплата главы города с принятием проекта. Специалист аппарата гордумы уточнил, что оклад главы увеличится всего на 14 копеек. «Тогда есть стимул работать!» — посмеялись коллеги Руденко и единогласно проголосовали за проект.

За 2016 год Сергей Руденко, напомним, задекларировал доход в размере 1 млн 576 тысяч рублей.