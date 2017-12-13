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Главные новости Курганской области
15:45  13 декабря 2017 0

«Есть стимул работать!» Главе Кургана увеличили зарплату на 14 копеек

Заседание Курганской городской Думы. Курган, руденко сергей
Решение приняла городская думаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главе города Кургана Сергею Руденко увеличили должностной оклад. Решение принято в среду, 13 декабря, на заседании Курганской городской думы, передает корреспондент «URA.RU»

Согласно действующему законодательству, размер оклада главы муниципального образования устанавливается исходя из численности населения муниципалитета, пояснил докладчик депутат Юрий Калинин. Один из депутатов поинтересовался, а насколько реально увеличится или уменьшится зарплата главы города с принятием проекта. Специалист аппарата гордумы уточнил, что оклад главы увеличится всего на 14 копеек. «Тогда есть стимул работать!» — посмеялись коллеги Руденко и единогласно проголосовали за проект.

За 2016 год Сергей Руденко, напомним, задекларировал доход в размере 1 млн 576 тысяч рублей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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