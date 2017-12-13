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Главные новости Пермского края
15:17  13 декабря 2017 0

Женщиной, бросившей дочь в пермской больнице, займутся следователи

Международная выставка
Историей новорожденной девочки, оставленной в больнице Чайковского, займутся следователиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Историей новорожденной девочки, оставленной в больнице города Чайковский в Пермском крае, займутся следователи. Маме ребенка может грозить уголовное наказание — в отличие от варианта с бэби-боксом, она оставила младенца в опасности.

Девочку подкинули в филиал детской поликлиники еще 6 декабря. И, хотя малышку обнаружили практически сразу, у нее были явные признаки переохлаждения. «Сейчас ребенок здоров и чувствует себя хорошо», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого минздрава. По факту оставления ребенка проводила проверку полиция, но в среду, 13 декабря, материалы были переданы в следственное управление СКР. Если следователи установят, что действия матери причинили вред дочери, ей грозит уголовное дело.

По словам главы фонда «Колыбель надежды» и автора идеи бэби-боксов Елены Котовой, действие родителя, принесшего младенца в больницу, можно трактовать как оставление в опасности. «Никто не был предупрежден о том, что оставили ребенка, поэтому неизвестно, что с ним могло случиться. В свою очередь, в бэби-боксе после того, как туда кладут младенца, тут же звучит сигнал и врач сразу реагирует», — говорит Елена Котова. Однако, по ее словам, у родителей остается шанс вернуть дочь вплоть до того момента, пока для девочки не найдут новую семью.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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