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13 декабря 2017
15:48  13 декабря 2017 0

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter. На спасение соцсети дали сутки

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, твиттер, twitter
Администраторы Twitter рассказали о предписании представителям «Открытой России»Фото: Pixabay.com

Роскомнадзор может заблокировать Twitter, если администраторы социальной сети не ограничат доступ к аккаунту «Открытой России». Пресс-секретарь движения Мария Галицкая, ознакомившись с предписанием, сообщила, что российский надзорный орган дал соцсети сутки на блокировку учетной записи политического движения.

Twitter официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса от Роскомнадзора, пишут «Ведомости». В самой политической организации утверждают, что их аккаунт в соцсети не распространяет никакой запрещенной информации и назвали требования о блокировке давлением на свободу слова.

«URA.RU» 12 декабря писало, что Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Открытая Россия». Портал по требованию прокуратуры был внесен в включен в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

Виктор Дорофеев
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