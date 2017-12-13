Роскомнадзор может заблокировать Twitter, если администраторы социальной сети не ограничат доступ к аккаунту «Открытой России». Пресс-секретарь движения Мария Галицкая, ознакомившись с предписанием, сообщила, что российский надзорный орган дал соцсети сутки на блокировку учетной записи политического движения.
Twitter официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса от Роскомнадзора, пишут «Ведомости». В самой политической организации утверждают, что их аккаунт в соцсети не распространяет никакой запрещенной информации и назвали требования о блокировке давлением на свободу слова.
«URA.RU» 12 декабря писало, что Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Открытая Россия». Портал по требованию прокуратуры был внесен в включен в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.