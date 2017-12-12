Сайт «Открытой России» заблокировали за экстремизм

03:28 12 декабря 2017 0

Деятельность организации угрожает основам безопасности и конституционного строя Фото: depositphotos.com © URA.RU

Федеральное агенство по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняло решение о блокировке сайта организации «Открытая Россия». По требованию прокуратуры, ресурс был включен в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

В настоящее время провайдеры должны прекратить доступ пользователей к сайту «Открытой России». Сами представители организации, зарегистрированной в Великобритании, путаются в причине блокировки. На официальных аккаунтах в социальных сетях в качестве причины блокировки они указывают то «призывы к беспорядкам», то принадлежность ресурса «нежелательной организации».

Отметим, весной этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также Институт современной России (зарегистрирован в США), как угрожающие основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства. По данным надзорных органов, организации осуществляли специальные программы и проекты в целях дискредитации проходящих в России выборов и признании их нелегитимными. Это должно было вызвать массовые протесты и дестабилизацию внутри страны.