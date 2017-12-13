{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
16:08  13 декабря 2017 0

«Чемезов выходил из себя, когда посещал стройку». В Испании задержан архитектор особняка главы «Ростеха»

Госсовет в Нижнем Тагиле, чемезов сергей
Особняк Сергея Чемезова по-прежнему не достроенФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Испании по запросу российских правоохранителей задержана архитектор Нана Эрнандес-Геташвили, которая подозревается в хищении средств при строительстве особняка главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, архитектор получила от семьи чиновника несколько миллионов евро за дизайнерские услуги, но свою работу так и не сделала.

Известно, что Эрнандес-Геташвили задержана в Испании во время короткой командировки. В данный момент испанская полиция отпустила подозреваемую под письменное обязательство являться на допросы. Ситуация осложняется тем, что архитектор имеет два гражданства — России и Португалии. В ближайшее время Москва отправит в Испанию материалы дела и запрос на экстрадицию.

По данным «Росбалта», Чемезов и его супруга задумывали проект грандиозного особняка в Жуковке, общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, с бассейном и зимним садом. В здании планировалось установить инкрустированные мрамором полы, двери из сандалового и красного дерева. Отделочные материалы, мебель и сантехника доставлялись из Италии. В реальности проект дома-мечты провалился.

«Профессиональный архитектор выполнил только первую стадию проекта, а далее все работы велись „с листа“, без строительной документации и предварительных смет, Были большие проблемы с коммуникациями. Например, через четыре года после начала строительства они вообще отсутствовали. Сергей Чемезов выходил из себя, когда посещал эту стройку», — отметил собеседник «Росбалта».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров