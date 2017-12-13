16:08 13 декабря 2017 0

Особняк Сергея Чемезова по-прежнему не достроен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Испании по запросу российских правоохранителей задержана архитектор Нана Эрнандес-Геташвили, которая подозревается в хищении средств при строительстве особняка главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, архитектор получила от семьи чиновника несколько миллионов евро за дизайнерские услуги, но свою работу так и не сделала.

Известно, что Эрнандес-Геташвили задержана в Испании во время короткой командировки. В данный момент испанская полиция отпустила подозреваемую под письменное обязательство являться на допросы. Ситуация осложняется тем, что архитектор имеет два гражданства — России и Португалии. В ближайшее время Москва отправит в Испанию материалы дела и запрос на экстрадицию.

По данным «Росбалта», Чемезов и его супруга задумывали проект грандиозного особняка в Жуковке, общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, с бассейном и зимним садом. В здании планировалось установить инкрустированные мрамором полы, двери из сандалового и красного дерева. Отделочные материалы, мебель и сантехника доставлялись из Италии. В реальности проект дома-мечты провалился.



«Профессиональный архитектор выполнил только первую стадию проекта, а далее все работы велись „с листа“, без строительной документации и предварительных смет, Были большие проблемы с коммуникациями. Например, через четыре года после начала строительства они вообще отсутствовали. Сергей Чемезов выходил из себя, когда посещал эту стройку», — отметил собеседник «Росбалта».