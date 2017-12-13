Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения политиков США вернуться к обсуждению темы Крыма. Представитель Кремля заявил, что этот вопрос не подлежит обсуждению.
«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — цитирует Пескова RT.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о планах Вашингтона вернуться к обсуждению вопроса принадлежности полуострова. При этом американский политик подчеркнул, что для Белого Дома приоритетной остается задача урегулировать ситуацию в Донбассе, напоминает «Федеральное агентство новостей».
Крым стал частью РФ весной 2014 года. Тогда на референдуме подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Власти Украины не признают итоги общенародного голосования.